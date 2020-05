Gonzalo Espinoza: "Marcelo Bielsa me recomendó con Diego Simeone para ir a Racing Club"

Gonzalo Espinoza se confesó con el programa partidista Emisora Bullanguera y dio detalles de su llegada a Racing Club el 2011, equipo que era entrenado por ese entonces por el mismísimo Diego Pablo Simeone.

La carrera del volante fue meteórica porque de jugar en San Felipe, partió a uno de los grandes de Argentina sin hacer escala.

"De un momento a otro me llama Racing, y en ese tiempo lo estaba entrenando Diego Simeone. Y cuando ya estaba ahí me enteré que como el Cholo es bielsista, le preguntó a Bielsa por mi, y él le dijo por lo que me contaron 'no te vas a arrepentir' y no sé si se arrepintió o no, pero me llevó", relata el volante de los azules.

Espinoza siendo presentado en Racing en 2011 (Archivo)

"Yo estaba en San Felipe y había jugado cuatro meses, fue todo muy raro, un salto. Pasar de un equipo con todo el respeto que me merece chico a un grande de Argentina. Pasé de 1000 personas en el estadio a 30.000 que iban a ver a Racing", recordó el Bulldog.

Espinoza tiene gratos recuerdos de su relación con el Diego Simeone. "Todo fue muy profesional, y Simeone es así, por eso le va bien y se nota. Fue un técnico que me enseñó mucho, además él es especialista es mi posición, los trabajos que hacía se entendía que sabía, fue una gran experiencia", cerró.