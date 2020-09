Gonzalo Espinoza se engolosina: "Hay cosas por afinar, pero Universidad de Chile peleará el torneo"

El mediocampista de Universidad de Chile, Gonzalo Espinoza, habló este viernes en los azules luego del triunfo frente a Deportes Iquique por la décima fecha del Torneo Nacional en el norte.

Tras su buen cometido contra Colo Colo en el superclásico, el Bulldog se ganó la titularidad de Hernán Caputto contra los iquiqueños luego de un buen tiempo relegado en el plantel del Chuncho.

“Siempre en mi posición llegan buenos jugadores, de calidad y de mucho empuje. Es lo que hay ahora, una competencia muy buena que ayuda a uno mismo para pelear por ser titular. Yo nunca me he sentido suplente, la mentalidad de uno y las ganas es de querer estar. Nunca me había tocado estar tanto tiempo fuera en la U y eso duele. Con el respeto que merecen mis compañeros yo trabajo día a día para jugar, me alegro por tener de nuevo la oportunidad, y qué mejor con el triunfo de ayer”, dijo Espinoza.

Respecto al partido contra Iquique, Espinoza manifestó que “hicimos un gran partido y tuvimos más ocasiones para concretar, el equipo se vio intenso y compacto en sus líneas. Hemos ido mejorando, pero falta para un rendimiento óptimo”.

Agrega que “el duelo de ayer marca un alza futbolística que ya se venía reflejando desde el segundo tiempo contra Colo Colo y ante Palestino. Fuimos contundentes cuando teníamos que serlo y eso nos da tranquilidad para seguir mejorando”.

Por otro lado elogió a Walter Montillo, figura ante los Dragones Celestes, y Jean Beausejour, que salió reemplazado en el segundo tiempo.

“Está a la vista lo que Walter genera, la experiencia que tiene y con la pelota sabe lo que tiene que hacer. Para nosotros es un jugador muy desequilibrante que siempre te pide la pelota y nosotros tenemos que ser un apoyo para que él no lleve el ritmo solo. A Jean lo vi tranquilo, sabe manejar su cuerpo y sus tiempos. Apenas sintió un poquito de molestia no se complicó, es muy inteligente y salió antes de romperse, es sólo una contractura y estará para el partido que viene”, adelantó.

Por último abordó la localía de este lunes contra Cobresal en el estadio El Teniente de Rancagua y considera que Universidad de Chile está encaminada a pelear por el título en lo que queda de 2020.

“Si hablamos que es extraño ser locales en Rancagua, todo este año ha sido extraño… Cobresal es un rival difícil y nosotros seremos locales en una cancha buena para el fútbol. Estamos tranquilos y donde nos toque hay que hacer las cosas bien. Es un rival que nos complica mucho y tenemos que tener la capacidad para manejar el partido”, dijo.

Sentenció que “tenemos plantel para luchar por el título, no tengo dudas que la U peleará el torneo. Hay cosas por afinar, pero estamos tranquilos con nuestro trabajo”.