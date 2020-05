Gonzalo Collao no se arrepiente de salir de la U: "No iba a cambiar si Johnny se iba o seguía, era una decisión tomada"

Desde que se hizo profesional en 2017, Gonzalo Collao siempre tuvo la ilusión de ser el arquero de Universidad de Chile. Pero el gran nivel de Johnny Herrera hizo que el joven guardameta viera muy poca acción y se fuera a préstamo a Cobreloa. Pero una vez de vuelta en el club, tenía decidido buscar su salida.

En conversación con el CDF, el portero señaló que no se arrepiente de haber partido del club al Extremadura UD, incluso tras la salida de Johnny Herrera. "Era una decisión que estaba tomada hace unos meses atrás el salir de la U. No iba a cambiar si Johnny se iba o seguía, era una decisión tomada y estaba seguro de darle para adelante, pasara lo que pasara".

Además, Collao valoró lo que le ha entregado sus primeros meses en España. "La decisión fue importante y me ha dado una cuota de madurez que no la tenía, que era salir de la zona de confort que era la U, donde lo tenía todo, levantaba un dedo y llegaba lo que necesitara. Llegar a un lugar con otro tipo de experiencia, de gente, de juego me ha dado esta madurez que puede que se note, pero la voy sintiendo en mí".

Gonzalo Collao sumó muy pocos minutos en Universidad de Chile, por lo que decidió partir al extranjero para probar suerte. Hoy, disfruta del regreso a los entrenamientos con el Extremadura UD de España. Foto: Agencia Uno

Por otra parte, el arquero contó cómo ha sido su trabajo en dicho país, uno de los más afectados por la pandemia del coronavirus en el mundo. "Ha sido duro acá el tema de la cuarentena, estuvimos muchos día sin poder salir. Lo más difícil fue el entrenamiento en casa para los porteros, que es un puesto muy distinto al de campo".

Pese a ello, se mostró agradecido de todo lo que le ha tocado en estos últimos meses como futbolista. "Mi estadía acá ha sido adrenalínica de ver cosas nuevas que nunca me habían pasado en el fútbol y en la vida".