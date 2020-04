Gerardo Pelusso recuerda su noche de furia contra el guardalíneas para "cobrar" el gol de la U a Alianza Lima

El ex director técnico de Universidad de Chile, Gerardo Pelusso, recordó a estas alturas famoso gol de Felipe Seymour por la revancha de los octavos de final de la Copa Libertadores 2010 ante Alianza Lima, agónico tanto que le dio el paso a la siguiente fase a los azules.

Ese duelo disputado en el estadio Monumental de Colo Colo finalizó 2-2 y el polémico gol de Seymour anotado sobre el tiempo reglamentario habría sido anulado de no ser por los eufóricos reclamos de Pelusso al guardalíneas del árbitro Carlos Vera.

“Ese episodio me valió que en Perú me digan malas palabras. Por las cosas del mundo me tocó que Alianza Lima haya sido un club donde me tocó trabajar, y de ser muy querido por la hinchada pasé a ser odiado hasta el día de hoy”, contó Pelusso a La Magia Azul.

Agrega: “¿qué le dije? La verdad sería mejor explicar qué fue lo que no le dijimos. Era la clasificación o quedar afuera. Fue algo increíble, ese asistente le validó un gol a Alianza que todavía tenemos la duda, para mí la pelota no entró. Miguel Pinto la alcanza a sacar. Y cuando veo que Pinto saca el balón el guardalíneas pica a mitad de cancha dando el gol. ‘Mira que les diste un gol que no era, nos vas a dejar afuera’ le dije todo el resto del primer tiempo”.

Complementa que “el árbitro era conocido mío, porque era ecuatoriano. Me dijo que no le hablara más al asistente porque lo insulté todo el primer tiempo y a la otra me iba a expulsar. ‘Quien me devuelve el gol que éste cobró’, le decía. Tranquilízate, me respondía. Entonces le comento al banco que no podía reclamar más… y ahí le decían cosas los otros. Vuelve a pasar el asistente y levanta la bandera para anularnos el gol. Ahí pasó cualquier cosa”.

Por último sentencia que “fue un golazo: rechazan el balón, Colocho Iturra la para y se la acomoda a Felipe. Después lo vimos de todos los ángulos y sí fue licito, porque se desvía en un defensa de Alianza y lo descoloca al arquero. Fue un autogol…”.