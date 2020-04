Gerardo Pelusso asegura que no tenía idea de que Matías Rodríguez le dedica sus goles

Matías Rodríguez llegó a Universidad de Chile en 2010 cuando el cuadro universitario era dirigido por Gerardo Pelusso.

A poco andar, el lateral argentino demostró su capacidad goleadora siendo el 2012 el año más fecundo, justo en esa época comenzó a celebrar sus goles con una chistosa mueca que él mismo explicó: "Una vez un jugador me hizo un tunel, y Pelusso saltó como loco gritando '¡Te comiste la boba!' y, puso esa misma cara, así que siempre la hago en la interna recordando el enojo de Gerardo".

En entrevista con La Magia Azul en Redgol le consultamos al estratega uruguayo si tenía conocimiento de esta dedicatoria.

Si me decis que me dedica los goles, la verdad que no tengo ese detalle y ha hecho muchos goles eh

El DT dio detalles de su primera experiencia con el actual capitán de la U. "Matías, no te voy a decir que lo quiero como a un hijo, pero sí lo quiero como a un sobrino. Él vino a Nacional siendo un total desconocido, me lo recomendó un conocido que me había traído a Bertolo, pero a este Rodríguez no lo conoce a nadie, estuve averiguando y Boca lo había prestado al Aucas de Ecuador", comienza su relato.

Y sigue "un amigo ecuatoriano me dijo que rendía en varios puestos y me tira una idea '¿Por qué no lo pruebas?', y le digo que no se puede, que esto es Nacional, que no se pueden hacer las cosas así, que acá hay que ganar de inmediato. Así que lo traje tres días a entrenar, y mi ayudante Mauricio Larriera me dice que este jugador es muy bueno y que hay que dejarlo, así fue la historia de Matías en Nacional, y luego tuve la posibilidad de llevarmelo a la U de Chile".

Este lunes 27 de abril conversamos con el ex técnico de Universidad de Chile Publicado por RedGol en Lunes, 27 de abril de 2020