El ex entrenador de Universidad de Chile, el uruguayo Gerardo Pelusso, abordó la agónica salvación de los azules del descenso, por tercera temporada consecutiva peleando la permanencia, y el inminente arribo de Santiago Escobar a la banca del Chuncho

“Universidad de Chile, lo que necesita es un bisturí a fondo, porque no es una casualidad que casi baja a la B. En el 2019, si la memoria no me falla, hizo una campaña asquerosa y me parece que la salvó el estallido social, el campeonato se interrumpió y se terminó”, dijo Pelusso en conversación con Radio ADN.

El DT agregó que “si se terminaba el campeonato no se sabe que hubiera pasado. En el año 2019 ya se hicieron mal las cosas, en el 2020 no anduvo bien, y este año estuvo a punto de bajar, quiere decir que se están haciendo las cosas mal hace rato, no es sólo una mala racha”.

Respecto a la llegada del próximo entrenador azul, Pelusso le puso fichas al colombiano de 57 años y confía en el trabajo de Escobar.

“Lo conozco perfectamente bien a Santiago Escobar, él estuvo varias temporadas en Universidad Católica de Ecuador, hizo muy buenas campañas, es un entrenador acreditado, un muy buen profesional”, expuso.

El DT de la U el 2010 sentenció que “es atinada la elección de Escobar, por supuesto que sí, se trata de un excelente entrenador”.