Gastón Fernández: "Lo más amargo de mi carrera es haberme ido tan apresurado de un club lindo como la U"

El primer semestre del 2017, Gastón Fernández comenzó el Torneo Nacional con Universidad de Chile, pero a principios de marzo La Gata fichó por Gremio y dejó el plantel que finalmente se coronó campeón de la mano de Ángel Guillermo Hoyos.

La Gata partía de la U tras un registro de 24 partidos oficiales y once goles, pero los números no acallaban las críticas de los hinchas.

“Tengo siempre esa necesidad de expresar mis sentimientos hacia la U, estoy muy lejos de pensar en que me vuelva a llamar la U, pero lo que van a escuchar es sincero: para mí no ha sido un club más. Hoy si tengo que hacer el análisis de mi carrera la única sensación amarga es haberme ido tan apresurado de un club importante y lindo como Universidad de Chile”, dijo Fernández a La Magia Azul.

Agregó que “mi compromiso estuvo siempre, podría haber jugado mejor, pero esa tranquilidad de haberme entregado viviendo momentos difíciles como institución… es el club en el que mejor estadísticas tengo”.

Complementa: “si puedo hacer una autocrítica e ir para atrás, fui desafiante con algunas declaraciones a los hinchas que dan a lugar a la postura de silbarme, a veces es difícil poder controlar algún tipo de situación cuando es insultado o molestado, yo lo creía injusto”.

Por último manifiesta que “yo ya estoy en el cierre de mi carrera, mi ilusión es terminar mi contrato con Estudiantes y analizar el futuro. Y es una posibilidad el hecho de no jugar más. Difícilmente pueda volver como futbolista a la U, pero si me gustaría estar cerca, ir al estadio. Mantener relaciones que me dejó el paso por Chile, que son importantes para mí”.