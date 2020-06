Gamadiel García sorprende: "La U no me quiso vender al Atlético Madrid, René Orozco dijo que era muy joven"

Gamadiel García habló en extenso con La Magia Azul en RedGol y sorprendió con una revelación que pudo cambiar su carrera y ligarlo con un importante club de La Liga de España. El ex volante de la U relataba sus encontrones con la directiva del Chuncho en sus primos en el primer equipo.

“Lino Díaz, perrito faldero del doctor Orozco. Yo tuve problemas con él porque nunca tuve contrato con la U, ganaba como cadete, cerca de 60-140 lucas de la época. Por eso que cuando me salía a préstamo me iba feliz, porque me pagaban lo que yo quería. Y volvía a la U como el cadete que regresa de préstamo, tenía como 21 años e incluso era capitán en algunos partidos que no estaba Lucho Musrri”, dijo.

Agregó que “cuando tocó ir a arreglar contrato me senté con Lino Díaz y le entregué mis pretensiones, no era nada para la época… cuando iba a préstamos me pagaban un millón 400, con casa y todo. Cuando volví a la U sólo quería que me igualaran, pero siempre hubo un no”.

Siguió complementando: “pasé a 21, 22, 23 años y nada. Entonces a los 23 años los jugadores quedaban libres. Viene la U y me dice que nunca quise firmar contrato, yo le respondo a Lino: ‘tuvimos 40 reuniones y en todas me dijiste que no. Muchas gracias, yo no voy a firmar ahora’. Me dijeron que me iba a la juvenil. Estuve tres meses entrenando con la sub 17 y a fin de temporada me fui a México, al Necaxa”.

U. de Chile con García entre sus filas.

Tras estas palabras vino el testimonio del actual presidente del Sifup, quien pudo ponerse la camiseta de los colchoneros con apenas 20 años, pero Universidad de Chile no aceptó la oferta de los españoles.

“A los 20 años la U no me quiso vender al Atlético Madrid por 1,5 millones de dólares. El doctor (Orozco) dijo que era muy joven y tenía que consolidarme en el plantel de la U, porque todavía no era titular. Querían esperar. Yo en ese momento entendí y pensé que en realidad sí. Ahora me habrían vendido al tiro”, sentenció.