Gamadiel García: "Le dije a Mauricio Pinilla que no podía cambiar a la U por un equipo tan penca como Colón"

El ex jugador de Universidad de Chile y actual presidente del Sindicato de Futbolistas Profesionales, Gamadiel García, reveló que conversó con Mauricio Pinilla en medio del fallido éxodo del delantero a Colón de Santa Fe en el polémico episodio y salida de la U.

“Yo le dije a Mauricio lo que pensaba como amigo cuando fui a su casa. En remidas cuentas le dije que no podía cambiar a la U por un equipo tan penca como Colón… Sin conocer a Colón, que los hinchas de Colón no se ofendan, pero la U es la U. Los que somos de Universidad de Chile y estamos bien en la U no tenemos para que irnos si además la gente nos quiere, a menos que no me quieran los dirigentes”, dijo García a La Magia Azul en RedGol.

Gamadiel agregó que “si yo hubiese sido Mauricio no me hubiese ido a un club distinto. Creo que en el caso de Pinilla hubo un error de Mauricio al plantear la posibilidad de irse de la U, pero el error de la directiva es decir que él era un jugador libre”.

Además, el líder gremial abordó en profundidad los hechos detrás del quiebre entre el jugador y la directiva de Universidad de Chile.

“Para nosotros nunca fue jugador libre, porque si tengo un contrato que me liga a una institución, hasta que no firme el siguiente contrato no puedo ser jugador libre. Tiene que tener un finiquito. La Ley del Trabajador en Chile, si no tengo un finiquito debidamente legalizado, no me puedo ir como futbolista a otro equipo”, expuso.

Pinilla llegó a Coquimbo tras su salida de la U y vuelta al fútbol.

Siguió complementando: “cuando la U le dice ‘ándate’, seguía siendo de la U, no había firmado por Colón. Mauricio era de la U hasta que él firmara con el otro club, algo que no ocurrió”.

Sentencia: “si yo como le digo a mi empleador, en este caso la U: ‘oye, no me voy a ir porque estos gallos no me van pagar…’, y la U le dice: ‘no Mauricio, ya no perteneces a nuestro club’, entonces en ese instante podría haber recibido una hipotética oferta de Boca y firmar… ¿porqué la plata le llegaba a la U si Mauricio era jugador libre?”.