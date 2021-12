El mítico ex jugador y capitán de la U conversó con Redgol y asegura que hay algo raro en la interna del club por no renovarle a Joaquín Larrivey y asegura que la dirigencia debería transparentar la situación.

La estadía de Joaquín Larrivey en Universidad de Chile parece llegar a su fin, ya que no está considerado dentro de las proyectos que tiene el nuevo entrenador, Santiago Escobar. Por lo que, el delantero argentino aún no concreta su renovación.

El artillero terminó su vinculo con la U y su continuidad en el CDA cada día está más complicada. Pese a que, el conjunto universitario pretende reestructurar la plantilla para encarar de mejor forma la temporada 2022, los 39 goles en 69 partidos que lleva el Bati en los azules, no son suficientes.

Mariano Puyol, ídolo del Bulla dialogó con Redgol y se refirió a la inminente salida de Larrivey. "Para serte franco, yo creo que hay algo en la interna con la relación del jugador y la directiva. Un futbolista de esa experiencia, es para renovarle su contrato apenas finalice el campeonato", lanzó en primera instancia.

"Es un jugador plenamente vigente, entonces es muy raro. Pero no es de extrañar que en la U pasen estas cosas. Ahora me gustaría saber el argumento de por qué no se le renueva a Larrivey, sería bueno para el club transparentar todo”, profundizó el mítico capitán de la U y le pide explicaciones a Azul Azul.

Asimismo el mítico ex jugador azul tuvo palabras para el interés de Universidad Católica por quedarse con los goles de Larrivey, debido a la posible salida de Fernando Zampedri y reconoce que no sería algo nuevo. “Eso siempre ha sido así, en épocas anteriores era muy común levantarse jugadores entre los grandes rivales”, expresa.

Pero no solo eso, Mariano Puyol también aprovechó para entregarle un mensaje a Joaquín Larrivey sobre lo que debe hacer con su futuro. “Que tome la mejor opción y donde sienta que realmente están interesados en su juego, más allá del dinero”, le aconsejó.

Finalmente, se refirió al reciente fichaje de Ronnie Fernández en el Romántico Viajero, que al parecer llega para reemplazar al argentino. “Es un buen jugador, esperamos que le vaya bien en la U, como todos los que llegan. Tiene experiencia, va a estar motivado y a mi en lo personal me gusta”, sentenció.