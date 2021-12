Coté López, esposa de Luis Jiménez confirma que Universidad de Chile no es opción: "Es el único club que no lo ha llamado"

Los equipos del fútbol chileno continúan armando sus planteles de cara a los desafíos de la temporada 2022. Por lo que con el mercado de pases activado, muchos ya han confirmado algunos refuerzos, como también salidas y uno de ellos, es Universidad de Chile.

El elenco que cuenta con su nuevo técnico, Santiago Escobar hace algunos días oficializó a Ronnie Fernández y durante esta jornada le dijo adiós a Joaquín Larrivey. Por lo que, se abre una plaza para un viejo conocido que ha rondado durante bastante tiempo en la U.

Pese a que siempre está en la mira de varios equipos, Luis Jiménez en más de una ocasiones ha estado en mente del cuadro azul para reforzar con experiencia y calidad la plantilla. Además, el jugador de 37 años puede desembolberse por todo el frente de ataque.

Sin embargo, pese a que existen rumores, María José López esposa del futbolista, está preparada para desmentirlos. Ya que, a través de sus historias de Instagram aseguró que el futuro de su pareja está fuera del CDA.

La modelo y escritora, es bien cercana con sus seguidores y siempre entabla relación con ellos. Durante la jornada del domingo, uno de los fanáticos de Jiménez le consultó por su posible fichaje en el Romántico Viajero. "¿Dónde va a jugar el Mago?¿Lo llamaron de la U? Dile que lo esperamos".

Por lo que, Coté López no tardó mucho en responder ante algun acercamiento de Universidad de Chile. "Luis está libre así que él decidirá (Como siempre...) aunque lo dudo, porque si no me equivoco es el único equipo que no lo ha llamado", aseguró.

Luis Jiménez ya fue vinculado al cuadro universitario y en aquella oportunidad el jugador terminó quedándose en Palestino. Hoy se encuentra disfrutando de sus vacaciones y aún no piensa en su futuro, por lo que su próximo destino es incierto.