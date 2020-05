"Fue un retroceso en lo profesional mi ida a la U": la sincera confesión de Luis Musrri

Luego del mal rendimiento conseguido con Sebastián Beccacece a la cabeza, Universidad de Chile fue a buscar un nuevo DT que se hiciera cargo del club. Y fueron Víctor Hugo Castañeda y Luis Musrri los elegidos para levantar a los azules.

Tiempo ha pasado desde aquel 2016, pero para el volante todavía duele. En conversación con La Tercera, el entonces ayudante técnico recordó su paso por el banco estudiantil, donde aseguró que la dirigencia trabajó de la mejor forma para sacar al equipo del mal momento.

"Me tocó estar unos meses en Azul Azul y creo que todo el mundo quería lo mejor para la U. Desde el presidente hasta el último. Fueron errores de decisiones deportivas que hizo que la U llegara a esa decisión", comenzó explicando.

Musrri señaló que no lo pensó cuando llegaron a buscarlo. "No es que te expongan, a ti te preguntan si quieres ir. Y yo quería ir, aunque fuera incómodo ir de ayudante de Víctor Hugo. Pero era un amor muy fuerte como para dejarlo ir. Es como un técnico que después se queja por jugadores que no trajo él. Sabíamos las reglas".

Fue ahí que el ídolo azul se sinceró sobre su paso por la banca estudiantil. "Fue un retroceso en lo profesional mi ida a la U. Como entrenador había tenido buenas campañas, en casi todos los equipos he tenido rendimientos de 50%. Viéndolo después, para mí no era el momento. Las ganas y el deseo era muy grande y eso le debe pasar a todos los históricos. Uno va por el amor a la camiseta y no piensa en lo que viene para adelante, uno comete ese error. Nos pasó eso a nosotros".

Pese a ello, agradeció el apoyo de los hinchas. "En lo humano fue maravilloso. El cariño de la gente, desde el gerente al guardia, fue maravilloso. En lo profesional, como entrenador, creo que para mí no fue bueno. Después asumí las cadetes, estuve seis meses sin dirigir, se fueron los españoles que me dejaron, llegó Ronald con Miguel y no vi ninguna proyección, por eso decidí irme", sentenció.

Luis Musrri y Víctor Hugo Castañeda fueron la dupla técnica de la U en 2016. Foto: Agencia Uno