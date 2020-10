Franco Lobos y su grave lesión: "Lloré mucho porque Hernán Caputto me había dicho que sería titular"

Una de los pocos jugadores rescatables en Universidad de Chile ante la UC fue Franco Lobos, que ingresó en el complemento y fue uno de los pocos que pudo inquietar a la zaga con su rapidez y habilidad.

En la semana post clásico y en la previa del duelo ante Deportes La Serena, el joven atacante sufrió una rotura de ligamentos en la práctica universitaria, siendo operado y con un diagnóstico de al menos seis meses fuera de las canchas.

"Ese miércoles lloré mucho, sabía que ese fin de semana iba a jugar, contra la Cato había jugado bien, me había sentido cómodo, Hernán (Caputto) había hablado conmigo que iba a ser titular, que iba a jugar, era mi oportunidad para comenzar jugando y cuando sentí ese ruido en mi rodilla quise llorar al tiro", relata Lobos en conversación con el sitio oficial.

El ex Unión La Calera advierte eso sí, que la pena quedó atrás y que hoy por hoy su cabeza está 100% en recuperarse.

"Sufrí mucho y al pasar los días me comencé a motivar, quiero volver a jugar y tengo ganas de recuperarme lo antes posible", aclara.

Lobos ya se recupera en el Centro Deportivo Azul y está feliz con sus avances.

"Físicamente siento que he ido mejorando mucho, progresando durante estos días, despues de la operación estuve en cama cuatro días y no podía hacer mucho, comía en cama, me levantaba sólo para ir al baño. Esta semana volví para hacerme el tratamiento y ya puedo moverme mejor, puedo flectar, tengo más fuerza en la pierna y esos pequeños progresos los valoro harto", cerró.