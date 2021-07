Franco Lobos saca pecho con la U tras vencer a Curicó Unido: ”Nos metemos a la pelea”

Universidad de Chile respira tranquila después de conseguir un importante triunfo ante Curicó Unido. Los azules se impusieron por 1-2 ante los torteros y consiguieron tres puntos claves para meterse en la pelea por el liderato del Campeonato Nacional.

El equipo dirigido por Esteban Valencia venía con muchas críticas, pero pese a ello ahora están a solo tres puntos de los líderes. Uno de los jugadores más importantes para lograrlo ha sido Franco Lobos, quien tras la salida de Ángelo Henríquez ha tomado protagonismo.

Ante Curicó Unido, el joven delantero anotó el gol del empate y su primero con el primer equipo. Así, llegaron hasta el triunfo con el que el propio crack asegura “nos metemos a la pelea. Desde siempre queremos estar ahí y pelear este campeonato”.

La U ha tenido un repunte con la aparición de jugadores como Franco Lobos y Marcelo Morales. Foto: Agencia Uno

“Es un momento lindo, es el primer gol y espero vengan muchos más. Es una institución que quiero mucho, por lo que significa para mí”, explicó visiblemente emocionado a los micrófonos de TNT Sports.

Lobos regresó a las canchas luego de una larga lesión tras la rotura de ligamento cruzado anterior, que lo mantuvo alejado desde octubre del año pasado. “Me costó recuperarme, pero qué bueno que estoy de vuelta. Agradezco a la gente que me ayudó, al cuerpo médico y a mi familia, que fue importante. Ellos vieron la peor parte de eso, la que uno no muestra ni a los compañeros ni a los demás”, se sinceró.

Por otro lado, el delantero agradeció las chances que ha tenido junto a Esteban Valencia, que se la jugó toda. “Desde el primer minuto supe que tendría muchas más opciones con él, estaba esperando mi oportunidad. El equipo ha subido un montón no solo en ganas sino en la esencia”.

Finalmente reconoció haber quedado confundido con su gol, el que parecía no estar validado en la cancha. “Pensé que había cobrado una falta de antes, pero no sé. Fue rara la primera celebración, pero lo importante es que nos sirvió para ganar el partido”.