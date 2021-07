Franco Lobos cuenta que se emocionó con su gol ante Curicó y se cuadra con Esteban Valencia en la U: "Me gustaría que se quede"

Universidad de Chile derrotó por 1-2 a Curicó Unido por la fecha 12 del Campeonato Nacional 2021 tras partir en desventaja y el primer gol de los azules fue obra de Franco Lobos, el delantero azul de 22 años que regresa tras superar una rotura de ligamento cruzado anterior sufrida en octubre del año pasado.

“De primera pensé que no iba a ser gol, no lo salí celebrando al tiro porque pensé que habían cobrado falta. Cuando seguí en el partido me di cuenta que había hecho un gol y me emocioné”, dijo Lobos en rueda de prensa.

Por otro lado se le consultó por el trabajo de Esteban Valencia como entrenador interino y la posibilidad que el Huevo se mantenga al mando del primer equipo del Chuncho.

“A mí me gustaría que se quedara, lo conozco desde muy chico. Ha estado acá en inferiores. Tengo cercanía con él. Es muy cercano al grupo y esa transparencia que tiene ha sido fundamental”, consideró el canterano de Universidad de Chile.

Tras los triunfos contra Melipilla y Curicó, la U ahora piensa en Ñublense y el clásico ante Universidad Católica: según Lobos, el equipo chillanejo “va a ser un rival complicado, de hecho es un rival directo para nosotros. Nos va a costar mucho a ambos. Vamos a ir con muchas ganas por este envión anímico que tenemos. Creo que lo vamos a sacar adelante de muy buena manera", manifestó.

Sentencia que “creemos que si ganamos estos dos partidos ante Ñublense y la Católica será un envión anímico que se verá reflejado en la tabla de posiciones”.