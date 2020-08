Formación: Sebastián Galani es la única baja de Universidad de Chile en su regreso al Campeonato Nacional

Universidad de Chile se prepara con todo para su retorno en el Campeonato Nacional. El cuadro laico regresó a los entrenamientos el 16 de julio en el Centro Deportivo Azul y ya tiene fecha confirmada para su anhelado retorno: el 30 de agosto ante Palestino.

Eso sí, no todas son buenas noticias en el Chuncho, ya que uno de los jugadores titulares en el once de Hernán Caputto, abandonó la práctica del viernes en el CDA por un fuerte dolor. Se trata del ex Coquimbo Unido, Sebastián Galani, volante que se afianzó en el mediocampo azul junto a Camilo Moya aportando dinámica y mucho quite.

Pese a que el jugador será sometido a diversos exámenes médicos, la primera apreciación es que se trataría de un desgarro en uno de sus isquiotibiales. De confirmarse la noticia, Caputto no podrá contar con el mediocampista en los duelos ante Palestino y Colo Colo como mínimo.

Debido a esto, el entrenador azul tendrá que reemplazar a Galani para el duelo ante los árabes y dos jugadores asoman con ventaja: Fernando Cornejo y Gonzalo Espinoza.

Cornejo está 100% recuperado de su esguince de tobillo sufrido en marzo pasado, mientras que el Bulldog espera una nueva oportunidad para recuperar su puesto en el equipo titular.

De esta manera, el equipo titular que pararía Caputto en su retorno sería con: Fernando de Paul; Matías Rodríguez, Osvaldo González, Luis del Pino Mago, Jean Beausejour; Camilo Moya, Fernando Cornejo o Gonzalo Espinoza, Pablo Aránguiz; Walter Montillo; Nicolás Guerra y Joaquín Larrivey.

Universidad de Chile redebutará en el Torneo Nacional ante Palestino el 30 de agosto en San Carlos de Apoquindo a las 16:00 horas.