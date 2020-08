¡Fin a un mito! Tecnología determina que Marcelo Salas estaba habilitado al marcarle polémico gol a la UC en 1994

Hoy se estrenó el programa Memorabiblia de CDF con todo en su capítulo de estreno: un documental sobre la Universidad de Chile campeona después de 25 años en 1994 ganándole el título a una súper Universidad Católica.

Como es sabido, durante estas dos décadas esa corona sigue trayendo fuego cruzado entre los integrantes de aquellos planteles y una de las jugadas que más reclama la UC de la época es el gol de Marcelo Salas en el clásico universitario, donde siempre se apuntó a un offside.

Carlos Robles, árbitro de ese compromiso que también expulsó a Néstor Gorosito, manifestó que “me reclamaron por el gol, para mí gusto, desde mi posición, fue un pase en profundidad de unos 30 metros y no estaba offside. Es triste porque lo que habló la prensa fue muy doloroso. Yo salía a colación en el centro con mi señora y en la calle me insultaban, me empujaban, incluso con ella.

Asimismo, se quebró al recordar un episodio. “Fue doloroso, me amenazaron de muerte por teléfono, pero lo más fuerte que a los 10 días de ese partido mi hermano menor tuvo una muerte muy trágica”, relató.

“Tuve que ir al Servicio Médico Legal a reconocerlo con mi señora, mi padre y mi otro hermano estaban en regiones. Cuando estaba en eso, llegó don Rafael Hormazábal padre, se contactó con mi señora y le dijo que no saliera porque había gente de la Católica afuera esperándome. Encontré que eso fue… (se queda en silencio y se emociona)… fue muy doloroso, muy doloroso. Perdón”.

Tras ello, le exhibieron a varios protagonistas, incluido Robles, una imagen aclaradora con la tecnología de los años que corren: además de una peinada de Miguel Árdiman, se ve que Marcelo Salas estaba claramente habilitado.

Primer misterio resuelto: Miguel Árdiman peina el balón antes que lo agarre el Matador.

A primera vista, Salas parece habilitado.

Ya desde el aire comienza a quedar más claro.

El pie de Árdiman y el de Salas dan luces claras.

No hay dudas: Marcelo Salas estaba habilitado.

“La toca el de la Católica pareciera. (Ve que está habilitado) ¡Oooooh! Salas está más atrás. Después de 26 años… O sea teníamos razón los árbitros: el gol fue legítimo”, comentó Robles hasta emocionado con su acierto.

Por su parte, Juvenal Olmos, jugador de la UC entonces, se resignó. “No la había visto de este lado, parece habilitado”, reflexionó el ex seleccionador nacional.

Sergio Vargas lanzó palabras de satisfacción. “Está habilitado. Ahí está con la tecnología. Mira vos, qué bueno”, sentenció el Superman.

Del otro lado, Beto Acosta le puso picante. “Jugada de VAR entonces, normalmente te lo cobran. A lo mejor si estaba del lado de Católica levantaban la bandera”, disparó el argentino.

Ha habido errores aún con el VAR y la tecnología en acción pero de que ha servido para zanjar algunos debates, ha servido… ¿O no? ¿Qué opinan?