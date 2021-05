Fernando de Paul no se distrae con llegar a la Selección Chilena: "Me enfoco en la U porque me costó mucho llegar a ser titular"

Fernando de Paul arribó a Chile a los 17 años para ser portero de San Luis de Quillota y está a unos pocos calendarios de haber pasado más tiempo en nuestro país que en su natal Argentina, sin duda un largo camino para ser actualmente uno de los referentes de la Universidad de Chile, donde porta la jineta de capitán.

El inicio de un nuevo ciclo de la Selección Chilena con Martín Lasarte al frente lo motiva para hacerse con un lugar en los desafíos que están por venir. "Me ilusiono como cualquier jugador nacional, hay que trabajar en el club que está uno para tener esa posibilidad", afirmó para la Radio Futuro.

Sin embargo, toma con calma cualquier posibilidad y entiende cualquier decisión que tome el timonel de La Roja. "Uno puede hacer las cosas bien en un club importante como el que hoy me toca estar a mí pero capaz no reúno las condiciones para estar o para lo que necesita el técnico", puntualizó.

De Paul no quiere distracciones en este momento de su carrera y tiene en sus planes centrarse al máximo en poder brillar con los azules. "Me enfoco en la U porque me costó muchísimo ser titular y no me puedo desenfocar porque hay mucha gente que quiere estar en mi lugar", manifestó.

El guardameta de la Universidad de Chile, además, siente mucho respeto por el resto de jugadores de su posición que pueden hacerse un espacio en La Roja. "No me parece un lugar para postularse. Hay que tener respeto con los compañeros y en el arco hay muy buena competencia".