Fernando de Paul y el penal atajado: "Como no tenemos oportunidad de marcar goles, es un desahogo"

Universidad de Chile empató 1-1 con Everton en Viña del Mar en un encuentro donde lo pudo ganar, pero también lo pudo perder.

Luis del Pino Mago cometió un penal cuando el reloj marcaba 82 minutos, y el portero Fernando de Paul vivió otra vez la situación de enfrentarse ante la pena máxima cuando el partido expiraba.

Esta vez el arquero de la U le tapó el lanzamiento a Walter González salvando el arco azul ante una inminente derrota.

"El otro día me hicieron un penal. No fue seguido. Sirvió para mantener el empate, pero no era lo que veníamos a buscar", comenzó declarando el Tuto.

El guardameta afirmó que "es un momento para los arqueros... Un duelo, evitarlo depende de nosotros, que no tenemos oportunidad de marcar goles, es un desahogo... no es por la discusión del otro día".

Para el final, De Paul afirmó además que su discusión con Gonzalo Espinoza quedó atrás. Se solucionaron las cosas. No era entre nosotros, era la bronca por recibir una injusticia", cerró.