Fernando De Paul es noticia en México y vinculan al arquero de la U a la órbita del Pumas UNAM

El arquero de Universidad de Chile, Fernando De Paul, es noticia en México. Según las informaciones provenientes de tierras Aztecas, el portero titular de los azules fue ofrecido al Pumas UNAM.

Tal como publicó el diario Récord en México, “De Paul es el nuevo nombre que se suma a la lista de arqueros que está en la mira de Pumas para llegar de cara al próximo torneo. Se trata de un portero de 29 años, argentino naturalizado chileno, y que actualmente es el guardameta titular de la Universidad de Chile, equipo al que llegó en 2016 y con el que tiene contrato hasta 2021”.

Eso sí, el medio norteamericano insiste en que fue el representante quien puso la carpeta en el escritorio del Pumas al enterarse que el club azteca está en busca de un guardameta.

Fernando De Paul en la selección chilena.

“Hasta el momento no hay nada oficial debido a que no fue el club mexicano quien lo buscó. Y aunque no es imposible su llegada, de acuerdo a gente del equipo chileno, sí sería muy difícil, ya que es uno de los mejores jugadores de su equipo y la directiva no quiere hacer cambios radicales en el plantel”, sentencian.