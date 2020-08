Fernando Cornejo y la opción de jugar como lateral derecho: "Me da para hacerlo"

La cuarentena obligatoria por el coronavirus le cayó como anillo al dedo a Fernando Cornejo. El volante de Universidad de Chile sufrió un esguince de tobillo ante O'Higgins de Rancagua y se estimaba que iba a estar un mes fuera de las canchas.

Sin embargo, el formado en Cobreloa solo se perdió un encuentro por lesión (ante Everton) y ya está completamente recuperado. El volante se incorporó a los trabajos junto al resto de sus compañeros en el CDA el pasado 16 de julio.

En conversación con La Magia Azul, Cornejo detalló cómo está en su recuperación: "Bien, la lesión ya se fue y ya estamos entrenando con normalidad. Al principio por el tema de la lesión era complicado porque hacía más fortalecimiento del tobillo y esas cosas, pero ya después se fue mejorando y ahí tratábamos de que fuera un entrenamiento entretenido".

Por otro lado, el volante azul habló de los protocolos del club en el retorno a los trabajos: "Estaba todo claro desde antes que volviéramos a entrenar, ya se habían dado los protocolos y las normas a seguir, el tema de la sanitización y todas esas cosas, así que por lo menos fue bastante claro para cuerpo técnico y jugadores".

Finalmente, Cornejo se refirió a la posibilidad de jugar en otra posición dentro del campo, específicamente en la banda diestra: "En Cobreloa jugué de lateral derecho, fue una función nueva, pero me da para hacerla. Igual está Mati (Rodríguez) y Augusto (Barrios) que son grandes jugadores, pero si algún día me toca hacerlo de lateral derecho no tendría problemas".