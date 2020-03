Fernando Cornejo se recupera en cuarentena de su lesión al tobillo

Fernando Cornejo salió con muletas de el Estadio El Teniente luego de la victoria de Universidad de Chile sobre O'Higgins. A las pocas horas se confirmaría el diagnóstico: esguince grado 3 en su tobillo izquierdo.

Por culpa del coronavirus el ex Coquimbo Unido no se ha podido recuperar en el Centro Deportivo Azul y sigue en su casa al pie de la letra el instructivo enviado por su club. "Mi rutina no es la misma que tienen mis compañeros porque me estoy recuperando de la lesión, pero sigo haciendo un trabajo con el kinesiólogo Mauricio Hernández, que tiene por objeto fortalecer el tobillo y tratar de estar listo para cuando volvamos", le confesó a Emisora Bullanguera.

Agregando respecto a su tratamiento que "llevo tres semanas, y el dolor pasa y la movilidad del tobillo va mejorando y todo este trabajo y los implementos que nos ha dado el club me han ayudado".

Consultado por una fecha para estar al 100% el volante asegura que "no sabría decir, debo seguir con los ejercicios y trabajos y se vaya el dolor, y cuando el kinesiólogo disponga que cambiemos de rutina.

Por último Cornejo cuenta cómo se entretiene en tiempos de cuarentena. "La paso con mi hijo que tiene dos años ocho meses, con mi polola, y él imita mis ejercicios y me divierto bastante", cerró.