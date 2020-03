Sufre la U: Fernando Cornejo se pierde el Superclásico con Colo Colo por lesión

CLAUDIO SUPERA AL KING EN COPAS EN EUROPA�������� Dato, no opinión. El portero de la Roja alcanzó su trofeo N°16 en Europa tras levantar la Carabao Cup, superando por una al King Arturo. ¿Qué tal esta cosecha de los chilenos?����������

