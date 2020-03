Fernando Cornejo relata su angustiosa lesión en la U contra O'Higgins: "No sentía el pie y pensé lo peor"

Fernando Cornejo se realizó esta mañana los exámenes médicos que confirmaron un esguince grado 3 en su tobillo izquierdo, lesión que tendrá al mediocampista cuatro semanas fuera de las canchas.

Cornejo recibió un golpe en los minutos finales contra O’Higgins y quedó muy complicado. Volvió a entrar en la cancha y aguantó hasta el término del partido pese al dolor. Los azules aguantaban el 2-3 favorable en Rancagua con todo lo que tenían.

“No sé cuántas semanas voy a estar afuera, espero que en la tarde el doctor me diga. Ahí empezar con la recuperación. Ayer me habían dicho que era un esguince, se descartó la fractura. Esperar que no se agrave más”, dijo Cornejo al CDF.

Agregó que “era un dolor muy fuerte, no sentía el pie. Pensé lo peor, pero luego los compañeros me tranquilizaron y me enfocaban en pensar positivo. Lo bueno es que no es una fractura, que es lo que más me preocupaba”.

Consultado por las responsabilidades de volver a ingresar a la cancha con la lesión, el volante descartó de plano culpa del DT Hernán Caputto y explicó el hecho.

“Decidí que iba a probar, pensé al principio que podía ser una torcedura que se me iba a pasar, pero fue irresponsabilidad y error mío, el dolor se hizo más grande. Hay que aprender y recuperarse lo antes posible”, sostuvo.

Sentenció tajante que Hernán Caputto “me preguntó y le dije que iba a probar. Fue más decisión mía”.

Fernando Cornejo: "Espero que mi lesión no sea grave"



El jugador de la @udechile se realizó exámenes médicos y conversó en exclusiva con #PelotaParadaCDF después de haber sufrido una lesión en el encuentro ante @OHigginsoficial �� pic.twitter.com/YWpEeOvkhd — Canal del Fútbol (@CDF_cl) March 2, 2020