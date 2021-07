Fernández Vial vs U de Chile | Horario, quién transmite y dónde ver en vivo la Copa Chile

Fernández Vial y la Universidad de Chile disputan en el Ester Roa Rebolledo de Concepción el partido de vuelta de los octavos de Copa Chile, en busca de meterse entre los ocho mejores del torneo.

En la ida, los aurinegros lograron rescatar un sorpresivo y trabajado empate en El Teniente de Rancagua. Abrieron la cuenta a los 15' a través de Bastián Solano, quien aprovechó una desinteligencia en la zaga azul durante una jugada de balón detenido. Incluso, pudieron ganarlo en el segundo tiempo, pero el palo y Fernando de Paul les negaron aquella posibilidad. De todos modos, el punto rescatado en la Sexta Región vale oro.

Por su parte la Universidad de Chile no pudo demostrar las diferencias de nivel, que antes del partido, se podían preveer ante un equipo que aún no ha podido debutar en la Primera B por los problemas reglamentarios con Lautaro de Buin. Si bien comenzaron de mejor manera el encuentro, no pudieron sostenerlo y solo una gran jugada individual de Brandon Cortés, le permitió a Joaquín Larrivey emparejar el marcador en los 42'.

Para el partido de vuelta ante Fernández Vial, Esteban Valencia no podrá contar con Ángelo Henríquez, delantero que recientemente fue vendido al Fortaleza de Brasil.

Día y hora: ¿Cuándo juegan Fernández Vial vs Universidad de Chile por Copa Chile?



Fernández Vial vs Universidad de Chile juegan este domingo 4 de julio a las 15:00 hrs.

Televisión: ¿En qué canal ver en vivo por TV a Fernández Vial vs Universidad de Chile?

El partido será transmitido por TNT Sports HD y TNT Sports 2, en los siguientes canales según tu cableoperador:

TNT Sports HD

VTR: 855 (HD)

DTV: 1631 (HD)

ENTEL: 243 (HD)

CLARO: 490 (HD)

GTD/TELSUR: 845 (HD)

MOVISTAR: 896 (HD)

ZAPPING: 99 (HD)



TNT Sports 2

VTR: 165 (SD)

DTV: 631 (SD)

ENTEL: 242 (SD)

CLARO: 190 (SD)

GTD/TELSUR: 71 (SD)

MOVISTAR: 486 (SD)

TU VES: 504 (SD)

ZAPPING: 104 (SD)

Online: ¿Quién transmite por streaming en vivo a Fernández Vial vs Universidad de Chile?



Para ver en vivo el encuentro por streaming podrás hacerlo en Estadio TNT Sports y TNT Sports GO.