Universidad de Chile cayó por 4-0 ante Huachipato en el estadio CAP, una dura derrota en la antesala de la semifinal de vuelta de Copa Chile que debe jugar este miércoles, ante Unión Española en el estadio Santa Laura.

Felipe Seymour, capitán de los azules, dio la cara tras el traspié para admitir que "es una derrota durísima que no esperábamos, nos vamos tristes pues queríamos terminar el año lo mejor posible. Ahora a dar vuelta la página y pensar en semifinal que será difícil el miércoles".

Se le consultó por la gran cantidad de suplentes que puso Sebastián Miranda y manifestó que "la U es un equipo grande, por eso el plantel debe estar preparado para jugar cuando sea necesario, pues pueden tocar estas posibilidades".

Destacó además el juego de los acerero, indicando que "no hay que quitarle mérito al rival, fue superior y aprovechó las ocasiones de gol en una cancha que es difícil. No esperábamos esta derrota".

Ahora espera que sus compañeros sepan levantar la cabeza de cara al partido del miércoles. "Son experiencias del fútbol que te hacen crecer, hay que tener madurez para pararse, pues en tres días hay una semifinal y es la posibilidad única de jugar final y así lograr una clasificación a copa internacional".

En todo caso indica que una buena presentación en Copa Chile no alcanza para borrar todo lo que se hizo mal este 2022 en el torneo nacional. "Bálsamo no sería, pues en toda competencia la U tiene que llegar lo más arriba. No salva el año, pero sí se consigue un objetivo. ¿Si saldremos a ganar? Siempre hay que salir a ganar".