Felipe Seymour recuerda su inolvidable tanto ante Alianza Lima: "Muchos me dicen que es el gol que más han celebrado en sus vidas"

El 6 de mayo de 2010 en el Estadio Monumental se vivió una de esas jornadas inolvidables de Copa Libertadores que tuvo todos esos ingredientes que hacen de este torneo, el más apasionante del mundo.

Esa noche Universidad de Chile obtuvo pasajes a cuartos de final luego de un agónico gol de Felipe Seymour que le daba el empate 2-2 ante Alianza Lima, y con esto la U pasaba a cuartos de final donde se encontraría con el poderoso Flamengo.

El Walala recuerda con detalles esa noche, y asegura que este tanto... fue el gol de su vida.

"Claramente todos los goles siempre serán importantes, lindos y representan algo especial. Marcar un gol en la Seria A, fue un momento lindo en mi carrera al igual que cada gol marcado por Universidad de Chile o por alguna Selección menor representando a mi país", aseguró el mediocampista de Unión La Calera.

Seymour agrega que "hay uno que jamás olvidaré, que significó el avanzar de ronda en la Copa Libertadores del año 2010 contra Alianza Lima, un gol terminando el partido, donde estábamos quedando eliminado y además que fue celebrado en dos ocasiones. Es increible como toda la gente, 10 años despúes aun se acuerdan y muchos me dicen que es el gol que más han celebrado en sus vidas".

¿Qué compañero fue el que te abrazó primero y recuerdas que te dijo?

Recuerdo que estaba celebrando arriba de la reja (celebración que le decía a Diego Rivarola, que algún día me subiría a esa misma reja) y Walter Montillo me grita 'Boludo anularon el gol', la verdad me bajé de la reja y no lo podía creer, esperando que pasaba con el cobro y luego llegaron todos a celebrar..

¿Cómo estaba ese camarín luego de la clasificación?

Mucha alegría y euforia, después de haber clasificado terminando el partido, con la incertidumbre de un gol anulado en el momento, pero después ratificado. Aún me acuerdo los gritos de los hinchas que aumentaron en la segunda celebración cuando validaron el gol.

"Fue una Noche Inolvidable", cierra un emocionado Felipe Seymour.