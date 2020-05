Felipe Seymour: "Empezamos a ganarle la final del 2011 a la Católica cuando los hinchas agotaron las entradas"

Universidad de Chile se coronó campeón del Apertura 2011 en una recordada llave contra la Católica en la final. Los azules cayeron por 0-2 de local en la ida y dieron vuelta la suerte con un 1-4 como visita, ambos duelos en el Estadio Nacional.

En conversación con La Magia Azul en RedGol, Felipe Seymour recordó cómo se gestó la remontada asegurando que gran parte del mérito cae en los fanáticos del Chuncho.

“Ese semestre fue complicado al principio, porque no fue rápida la adaptación a la idea de Jorge (Sampaoli). Sí estábamos convencidos que era lo ideal lo que él quería. Nos costó un poco, pero entrando en los playoffs nos empezamos a dar cuenta que podíamos salir campeones pese a que estaba Universidad Católica muy fuerte como equipo”, contó el actual volante de La Calera.

Agregó que “el primer partido fue durísimo, no esperábamos ese resultado. En mi caso era el último partido, ya sabía que me iba a Italia. Eran complicadas las emociones. Nos fuimos al hotel a concentrar y la comida era una tristeza… no encontrábamos respuestas”.

Sentencia que “después, esto lo conté hasta a mis compañeros en el extranjero, llegamos al camarín la mañana siguiente y nos dicen que las entradas ya estaban agotadas. Uno como hincha piensa que hay que ganar por tres goles para ser campeón, no era fácil. Y los hinchas hicieron fila desde las 5 de la mañana. Y se acabaron. Fue un golpe anímico. Ahí es donde sinceramente creo que empezamos a ganar la revancha con ese apoyo que nos dio la gente”.