Felipe Mora revela su cábala en el título de Universidad de Chile 2017 que lo dejé en banca rota

Las últimas semanas los futbolistas se han dado el tiempo para compartir con los medios de comunicación e hinchas para contar varias intimidades de su pasado. En esta oportunidad fue el turno de Felipe Mora, quien reveló la cábala que utilizó para ser el goleador y campeón con Universidad de Chile en 2017.

En conversación con De Fútbol Se Habla Así de DIRECTV, el artillero confesó que quedó en banca rota en ese torneo, porque tenía que invitar a sus familiares y amigos a compartir un asado en su casa por marcar goles todos los fines de semana.

“Todo partió un miércoles o jueves, con mis amigos de Audax, en la que empecé a marcar goles y no paré más. Así que los invitaba o los obligaba para que fuesen una vez por semana para que no se rompiera la cábala. También, recuerdo que un partido que los enfrenté les marqué tres goles y nos reímos mucho. Además, teníamos un grupo de WhatsApp que se llamaba la cábala. Fue un gran torneo, fue un gran semestre y salimos campeón con la U”, confesó el artillero.

Mora marcó en el triunfo ante San Luis que los consagró campeón. (FOTO: Agencia Uno)

En la misma línea, realizó un análisis de su propio juego y por qué funcionó también con la camiseta de la U. “Tenía muchas ganas de jugar en la U. En el primer semestre con Sebastián Becaccece no fue muy bueno, pero en el segundo marqué muchos goles”.

Agregó que “siempre creí en mí, sentía que era un centro delantero diferente, a lo que tenía la U. Me siento muy diferente, me gusta asociarme, me gusta recogerme, me gustaba mucho lo que realizaba Gustavo Canales en la U, a pesar de que era un jugador muy alto, se recogía, marcaba goles y todo”.

Al ser consultado sobre las opciones de volver a vestir la camiseta Azul en un futuro cercano, reveló que “siempre tuve contactos con Sergio Vargas, pero se hacía muy complicado el tema. Pumas no quería mandarme a préstamo, querían dinero. Siempre hubo voluntad de las dos partes, pero no se pudo dar. Tengo contrato hasta diciembre de 2020 y luego me quedan seis meses con Pumas. Las ganas siempre están de volver a la U y todo depende de la negociación y eso no depende de mí”.