Felipe Mora revela que estuvo muy cerca de volver a la U: "Tuve conversaciones con Sergio Vargas"

Felipe Mora se fue en 2017 de Universidad de Chile, siendo clave en el título obtenido por los azules, con Ángel Guillermo Hoyos como DT.

Luego de buenas campañas en México, el delantero estuvo a un paso de regresar a los estudiantiles, sin embargo, las negociaciones no llegaron a buen puerto.

"Estuve conversando con Sergio Vargas, pero la salida de Pumas se me hizo difícil, pedían otras condiciones y no se pudo avanzar en el tema, se dio la posibilidad de venir a Portland y en México no estaba jugando mucho y vi con buenos ojos venir a la MLS", dijo al CDF.

El ex Audax Italiano, además, recalcó que no volvería a jugar en otro equipo en Chile que no fuese la U, ante el interés que tuvo en él Universidad Católica.

"No hubo llamado desde la UC. En su momento dije que si volvía a Chile sería para jugar en la U, y eso no lo cambio. Se siente el cariño que da la gente, mi paso fue un año muy corto y lo aproveché al máximo", aseguró.

Además, Felipe Mora tuvo buenas palabras para Hoyos, quien se terminó yendo de U. de Chile por malos resultados: "el profe era un tipazo, llegó en el momento justo en la U, nos dio una tranquilidad que no teníamos en ese tiempo y nos dio aquel título. Me dolió su salida, no merecía haber salido por esos resultados con la Calera y Libertadores".