Felipe Mora le cierra las puertas a Colo Colo y a la Católica: "No me gustaría jugar en los rivales, soy hincha de la U"

Felipe Mora llegó este año al Portland Timbers de la MLS luego de su paso por el fútbol mexicano y acaba ser parte del plantel campeón del torneo MLS is Back que se jugó íntegramente en Orlando, Florida.

El delantero formado en Audax Italiano vive un buen presente en Estados Unidos, pero en más de una ocasión se ha planteado la posibilidad de volver a Chile, específicamente a la U, club con que el ganó el Torneo Nacional de 2017 siendo el goleador del equipo y una de las figuras del campeonato.

"Conversé con la U pero me salió él préstamo a Portland hasta diciembre y por eso no se dio. Después de eso, me quedan seis meses con Pumas", aseguró Mora en conversación con el Diario La Cuarta.

Agregando que "la U siempre tendrá las puertas abiertas para mí, pues cuando vuelva a Chile espero hacerlo en la U, aunque también podría ser en Audax".

Felipe Mora también fue consultado si es que jugaría en los archirrivales de Universidad de Chile, algo que el atacante descartó de plano.

¿Jugar en Católica o Colo Colo? No me gustaría jugar en los rivales, porque soy hincha de la U y mi familia también", aseguró.

Para el final, Felipe Mora reiteró sus ganas de tener otra oportunidad en la selección chilena que dirige Reinaldo Rueda.

"La selección llega cuando haces las cosas bien en el club. El profe Rueda me felicitó por el torneo que ganamos y es muy cercano al jugador. Nadie desconoce su trayectoria, lo que ha ganado y prepara bien los partidos", cerró.