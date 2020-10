Felipe Bianchi y el presente de Hernán Caputto en la U: "No sé si sea buena idea volver a cambiar de técnico"

Universidad de Chile cayó por 1-0 ante Deportes Antofagasta en el marco de la fecha 15 del Torneo Nacional, profundizando el mal momento futbolístico del equipo pese a que actualmente están quintos en la tabla.

La realidad de la U en relación al año pasado es diametralmente opuesta, y en vez de estar peleando el descenso hoy los universitarios están en un cómo quinto escalón en el torneo chileno, pero lamentablemente la propuesta del técnico Hernán Caputto no convence a muchos.

Felipe Bianchi, destacado y experimentado periodista de deportes, conversó en exlcusiva con Redgol, donde abordó la realidad del elenco chuncho, y contrario a lo que otros opinan, el comunicador puso la pelota al piso:

"El contrato establece revisar su continuidad (de Caputto) al terminar la primera rueda. En ese sentido, contractualmente, estructuralmente sí habría o existiría la posibilidad de revisarlo. No sé si sea una buena idea para la U volver a cambiar de técnico eso sí, porque no es que esté otra vez peleando el descenso... está en una ubicación que ya le permitiría mirar con tranquilidad lo que queda del año", opinó Bianchi.

De todas formas, y pese a ser partidario de mantener el proceso en vez de interrumpirlo, Felipe Bianchi sugirió que sería una buena opción que la directiva azul tuviera una reunión con el cuestionado DT para conocer sus impresiones y estrategia a futuro:

"Si Caputto sigue pensando con tanto miedo, que la U tiene que defender o echarse atrás, y por lo tanto empiezo a pedir jugadores de esas características, sí puede ser una señal de que no tiene mucho sentido su continuidad, pero en este momento a mí me parece que habría que sentarse con él y ver cuál es su plan y ver si reconoce que el equipo tiene un problema de actitud y de fórmula que hay que mejorar", comentó el periodista.

El contrato de Caputto tiene una cláusula que permite al club revisar su continuidad tras 17 fechas.

Pese a darle el beneficio de la duda al trabajo de Hernán Caputto al mando del primer equipo, Bianchi no tuvo tapujos en comentar acerca de lo mal que se ve Universidad de Chile en cancha:

"Si la U sigue llegando una o dos veces por tiempo, gane o pierda -y que es lo que está pasando digamos- es insostenible el estilo de juego de la U", reflexionó el destacado comunicador.

Por último, Felipe Bianchi intentó quitarle drama al momento que vive Universidad de Chile, poniendo la calma y recordándole a todos que el equipo está peleando arriba en la tabla, a diferencia de lo sucedido el año pasado:

"En general y en la historia de la U... la U saliendo quinta no significa un fracaso. No es que arda Troya. Pero está jugando de una manera que efectiva y legítimamente tiene complicada a la gente, porque transmite miedo, ese es el tema. Trasmite temor, y en el deporte no se puede ver temor. El deporte se trata de ganarle al rival, y para ganarle al rival en el fútbol hay que jugar en el arco de ellos, no en el de uno. Por ahí va la gran crítica", cerró el periodista.

Por lo pronto, Universidad de Chile tiene una cláusula en el contrato de Hernán Caputto que permite al club revisar su continuidad una vez finalizadas las primeras 17 fechas del torneo, por lo que su continuidad en el elenco universitario podría estar en veremos.