Federico Valdés: “La U de Sampaoli es lo mejor que yo he visto, solo comparable con el Colo Colo 73”

Federico Valdés es parte de la historia grande de Universidad de Chile, porque el ex timonel del club es recordado por fichar a Jorge Sampaoli, quien con grandes campañas conquistó tres títulos nacionales, una Copa Chile y la Copa Sudamericana 2011.

Por lo mismo, en conversación con Deportes en Agricultura recordó esa época gloriosa y partió hablando sobre esa final de vuelta ante Universidad Católica, que terminaron imponiéndose por un marcador global por 4-3.

“En 50 años más se va a hablar de ese partido, porque fue precioso para los hinchas de la U, fue el chispazo para ese equipo que se convenciera de que podían hacer cualquier cosa. Ese equipo salía a jugar a la ofensiva en Río de Janeiro, Buenos Aires, en Montevideo, era un equipo que sentía que le podía ganar a cualquiera. Me hubiese encantado que por alguna carambola de la vida nos hubiesen puesto adelante a un equipo europeo de primer nivel, porque los hubiésemos atacado de la misma manera”, partió mencionando.

El ex dirigente Azul estuvo al mando del club por cinco años. (FOTO: Agencia Uno)

“La UC de ese año tenía un equipo muy bueno, tenía un tremendo equipo y que en condiciones normales debió ser campeón, pero la U de (Jorge) Sampaoli es lo mejor que yo he visto, solo comparable con el Colo Colo 73’”, agregó.

Pero eso no fue todo, porque también recordó ese momento que tuvieron que elegir entre Sampaoli o Diego Simeone, actual técnico de Atlético de Madrid.

“El fútbol es tan difícil de predecir, teníamos al frente a Sampaoli, que hizo todo lo que hizo, y a Simeone, que es uno de los 10 mejores DT del mundo, y le dijimos que no a Simeone, para su sorpresa. Pero si no hubiese sido por todo lo que consiguió Sampaoli yo hubiese pasado a la historia como el tarado, por no decir algo más fuerte”, expresó.

Finalmente, sobre la comparación entre Sampaoli y Marcelo Bielsa, explicó que "Sampaoli tenía una cosa sobre Bielsa, era más flexible para enfrentar a los rivales. Por eso siempre les ganamos a los brasileños, cosa que nunca pudo realizar Bielsa. Nosotros le ganamos cuatro veces a Flamengo en dos años, dos con Sampaoli y dos con (Gerardo) Pelusso”, sentenció.