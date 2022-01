¿Se acerca a la U? Presidente de Colón revela que no han llegado a acuerdo para renovar a Federico Lértora

El mercado de pases de este verano tiene trabajando y con todo a Universidad de Chile. Luis Roggiero no quiere repetir el fracaso del año pasado y tras la llegada de Santiago Escobar está confirmando un plantel para pelear el título del Campeonato Nacional.

Este jueves se confirmó el arribo del quinto refuerzo para esta temporada con José María Carrasco. A él se suman los ya presentados Ronnie Fernández, Jeisson Vargas, Hernán Galíndez y Felipe Seymour, que no serían los únicos.

En la U están buscando renovar por completo el plantel y ahora buscan a un volante más. Y el elegido estaría al otro lado de la cordillera, luego que RedGol confirmara el interés que existe por Federico Lértora.

El mediocampista de Colón, último campeón de la Copa de la Liga Profesional de Argentina, está definiendo su futuro y no vería con malos ojos llegar a nuestro país. De hecho ya hay contactos, aunque nada cerrado por ahora.

Desde Colón presionan a Lértora para definir rápido su futuro

Federico Lértora termina contrato con Colón y, si bien logró una buena campaña tanto en lo personal como en lo colectivo, su estadía no está asegurar. Así lo reconoció el presidente del Sabalero, José Vignatti, quien en conferencia de prensa abordó el tema sobre el jugador que interesa en la U y sus compañeros, Rodrigo Aliendro y Christian Bernardi.

"Nosotros hace mucho tiempo que venimos hablando con los representantes de los jugadores tratando de llegar a un acuerdo para la continuidad", señaló a Radio Sol. Con esto dejó en claro que el club desea que se quede para disputar el torneo y la Copa Libertadores.

No obstante, Vignatti reconoce que todavía no hay nada cerrado y que, de llegarles ofertas, deben definir rápido. "Nuestro deseo es la continuidad, pero la decisión es de los jugadores que prefieren esperar y no hemos logrado tratar de renovar el contrato".

Finalmente el presidente de Colón recalcó que continuar o no en el club "es una decisión de ellos". Ante esta situación, en la U se frotan las manos esperando convencer al volante de venir al fútbol chileno y así sumar una nueva alternativa en su mediocampo.

Por ahora la U sigue trabajando en la conformación de su plantel para el 2022 y cuenta con Felipe Seymour como la primera gran variante en la mitad de la cancha.