Exclusivo: Sergio Vargas niega que se va de Universidad de Chile

La sorpresiva renuncia de José Luis Navarrete a la presidencia de Azul Azul abrió una serie de especulaciones en Universidad de Chile. La principal de ellas apuntaba a que Sergio Vargas y Rodrigo Goldberg se sumarían al ex timonel, poniendo fin a su vínculo con el bulla.

Esta situación generó revuelo entre los fanáticos de la U, que han visto como ambos referentes llegaron a ordenar el esquema del club en la gerencia deportiva. Es por ello que el propio Superman salió a aclarar su situación con la directiva.

En conversación exclusiva con La Magia Azul en Redgol, el histórico guardamenta explicó lo que ha pasado tras la renuncia de Navarrete. "Nosotros estamos viviendo un periodo, ya todos lo saben, ha salido José Luis y está asumiendo Cristián (Aubert). Hoy en la mañana tuvimos una reunión y él está con todas las ganas, conoce el club y ha estado muchos años".

El rumor indicaba que Sergio Vargas y Rodrigo Goldberg se unirían a José Luis Navarrete para salir de Universidad de Chile y Azul Azul. Foto: Agencia Uno

Ahí Vargas dijo que, si bien todavía no se sientan a hablar, no ha pasado por su cabeza la idea de salir de la institución. "Nosotros no hemos tenido ninguna conversación, aunque ya la vamos a tener. Todo ha sido demasiado rápido, pero yo no tengo ninguna versión de que pudiéramos salir".

Con esto se pone fin, por ahora, a los rumores de salida de ambos ex jugadores. Queda esperar la reunión que el Superman espera tener, donde podría salir definitivamente la decisión final.