Exclusivo: Jean Beausejour defiende con todo inclusión de jugadores jóvenes ante Internacional de Porto Alegre

Universidad de Chile cayó ante Internacional de Porto Alegre y se despidió de la Copa Libertadores 2020. Hernán Caputto debió mover varias piezas ante las ausencias de Fernando de Paul y Walter Montillo, optando por enviar un plantel más joven de lo habitual a la cancha.

Esto fue ampliamente criticado en redes sociales, donde pidieron más experiencia para este tipo de partidos. Tras el encuentro, Jean Beausejour conversó en exclusiva con RedGol y defendió con todo la inclusión de los más chicos del plantel esta noche.

"Si hay algo que uno escucha en el ambiente es ‘¿Por qué no le damos la oportunidad a los jóvenes?’. ¿Y por qué no dársela en una situación como esta? A lo mejor hoy no salió bien, pero imagínate si estos mismo jóvenes vienen el próximo año, en fase de grupos… van a tener una experiencia distinta", lanzó el lateral.

"Qué bueno que Hernán pudo darles la experiencia. Este año vamos a trabajar para que la U esté jugando el torneo en fase de grupos. Yo celebro esta opción, que no se lo regalaron. Él los puso porque se lo ganaron entrenando y en los partidos previos. Va de la mano con su rendimiento", sentenció.