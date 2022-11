Rodrigo Moya, ex jugador de la U y de varios clubes chilenos, alzó la voz tras ser detenido por intentar vender un auto robado y explicó toda la situación que lo llevó a verse involucrado en esto. Por eso, reclama "que quede claro que no soy un ladrón, no soy líder de una banda. Fui estafado y me acusaron injustamente".

Ex juvenil de la U. de Chile se defiende y exige: "Que se limpie mi nombre, no soy ladrón"

Gran impacto se generó recientemente en el entorno de Universidad de Chile al conocerse que Rodrigo Moya, ex jugador azul formado en el club y que ha defendido varias camisetas del fútbol chileno, fue detenido por intentar vender un auto robado al interior del Mall Arauco de Maipú. Situación que ahora él mismo se encargó de salir a aclarar.

El nombre del ex Coquimbo, Barnechea, Magallanes, Recoleta, Colchagua y Melipilla estuvo en medio de la polémica tras revelarse la delicada situación en la que se vio involucrado, por lo mismo decidió alzar la voz para contar con lujo de detalles las razones por las que lo detuvieron y el desenlace de toda la historia. Eso sí, primordialmente exige que ahora se limpie su nombre y quede claro que no es un delincuente.

"No soy un ladrón, fui estafado"

En conversación con BioBio Chile, Moya contó toda la verdad. Eso sí, deja en claro que "quiero que se limpie mi nombre, que quede claro que no soy un ladrón, no soy líder de una banda, no me dedico a clonar vehículos. Fui estafado y me acusaron injustamente, sin averiguar lo que sucedió realmente”.

“Este es un problema que no me afecta tan solo a mí, también a mis seres queridos e inclusos a excompañeros del deporte, a quienes han citado, sin tener relación con lo que ocurrió”, complementó el fútbolista de 28 años que actualmente no tiene club.

“Viajé y compré el auto el 14 de octubre y luego esperé que estuviera a mi nombre para poder venderlo. Verifiqué los papeles del vehículo y solo tenía 1 parte por un problema de la autopista y lo cancelé. Es por eso que al momento de querer vender el auto, estaban todos los papeles al día”, explica de entrada.

Con respecto a lo ocurrido aquel jueves 10 de noviembre recién pasado, comienza detallando que “yo coloqué el auto en venta y como cualquier persona que ve el anuncio, me hablaron. Luego sucedió lo que aparece en las noticias, pero por lo que me pude enterar, solo el computador del auto, es el mismo de la persona que declara que se lo robaron, los demás números de chasis y cosas así, no pertenecen a su vehículo”.

“Los primeros 5 minutos, todo normal, como cualquier persona. Luego comenzamos a hablar del auto, hasta que llegó una chica y posterior a eso, muestran sus placas y me detuvieron contra el capo”, relata sobre su encuentro con el comprador.

“En ese momento no me mencionaron su nombre ni nada, solo me dijeron ‘estás claro que este auto es robado, te lo robaste’, luego vi hacía los lados y venía mucha más gente acompañándolos a ellos, hasta con perros”, complementó Moya.

El ex central cierra el relato explicando que en la comisaría de Maipú se pudieron percatar de que efectivamente los papeles de su vehículo estaban todos en regla y correspondían al modelo de este, solo el computador era la pieza que había sido reemplazada por otra robada.

“La mujer decía que ese era su auto, pero solo el computador correspondía al que le robaron, lo demás estaba todo acorde a mis papeles”, agrega para finalizar.

Así, Rodrigo Moya quedó en libertad después de que se verifió que los documentos del automóvil estaban en regla y haber entregado su declaración, por lo que ahora tiene arraigo nacional hasta que termine la investigación.