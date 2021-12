Los deportistas chilenos no son muy dados a expresar su opción política de manera pública. Pero Nicolás Canales no tuvo inconvenientes en manifestar su preferencia de cara a las Elecciones Presidenciales 2021, que se realizarán el próximo domingo.

El ex delantero de Universidad de Chile y Colo Colo, que también vistió la camiseta de la selección adulta y representó a la Roja en el Mundial Juvenil de Holanda 2005, tuvo su minuto de furia en el debate televisivo que enfrentó anoche a los candidatos de la segunda vuelta.

Y apuntó con dureza contra el representante de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, quien dio un golpe de efecto al mostrar un examen de orina que se había practicado a principios de noviembre, para rechazar acusaciones vinculadas al consumo de drogas.

Como señal de los tiempos que se viven, Nico Canales replicó la escena en Twitter y le exigió mayores pruebas al aspirante presidencial. "Muestra el (examen) de pelo, po cagón", sentenció en su cuenta oficial, para desatar una ola de comentarios de todo tipo.

El ex delantero no se amilanó frente a la crítica de los tuiteros. "Amigo, yo también fumaba cuando jugaba y me hacían dóping", le contestó a uno. "Ni en tus sueños vas a llegar", le lanzó a otro. "120 goles en primera 15 años profesional , no se si te alcanza", replicó a un tercero.

Canales se retiró del fútbol profesional en 2018, luego de una última temporada en Rangers. Además jugó en Portugal, Rumania, Azerbaiyán (donde fue goleador de Primera División), Rusia y Kazajistán.