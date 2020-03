Ex compañeros de Universidad de Chile solidarizan con grave enfermedad que afecta a Héctor Giorgetti

Hace exactamente un mes, la Corporación de ex jugadores de Universidad de Chile recibió un llamado que los dejó absolutamente congelados. Al otro lado del teléfono estaba Héctor Ernesto Juan Giorgetti, otrora arquero azul que llegó en 1988 desde Huracán de Parque Patricios para unirse al equipo que en ese entonces dirigía Manuel Pellegrini.

Sin echarse a morir y con mucha entereza, el Mono, como le dicen amigos y futbolistas, contó que luego de someterse cinco veces a exámenes, recién en la última ocasión pudieron detectarle cuatro tumores en su cerebro, los que emanaban de uno de sus pulmones.

Giorgetti supo la noticia en noviembre, pero fiel a su estilo, no quiso contarle a nadie, y tuvieron que pasar dos largos meses para que se contactara con sus ex compañeros de la U, donde pese a la dureza de la noticia, el grupo se mantuvo firme y al pie del cañón intentando solidarizar con el ex guardameta.

En conversación con Redgol, Horacio Rivas, nos cuenta que "Giorgetti es mi partner y un gran amigo, pese a que llegó en momentos complicados al club, siempre puso el hombro y dio la cara y por lo mismo y por eso tengo la necesidad de decir que es un luchador, una persona testaruda, no da tregua y estoy seguro que va a luchar hasta el final. Sabemos que está en un período de recuperación, sé que tiene mucha fortaleza y es un amigo que necesita el compromiso de todos nosotros, sus ex compañeros de fútbol, su familia, sus amigos en Argentina y en Chile y repito, sé que doblegará al destino".

Roberto Reynero, el Príncipe, se manifiesta en la misma línea que el Carepato. "Sobre la enfermedad de mi amigo Giorgetti, estoy seguro que saldrá adelante, que tenga fe en Dios, y a todos los amigos que estamos preocupados por él, tengan esa misma fe", relata el ex lateral izquierdo azul.

"Espero que todo salga bien, que tenga la fuerza que tenía cuando llegó a la U, yo aprendí mucho de él, es un luchador y sé que saldrá de esta, porque es una gran persona y estamos todos sus ex compañeros pendientes", nos confiesa Luis Musrri.

Carlos Cisternas, también compañero de Giorgetti más que comentar la situación que afecta al argentino, sólo atina a mandarle un cariñoso saludo:

"Hola amigos, les comento que terminé los rayos (quimeoterapia), terminé las diez sesiones, ahora me van a evaluar para ver como sigue todo y bueno, llevando esto adelante, con el apoyo de ustedes, de la familia, de los amigos, tengo mucha fuerza, me siento. bien, no es que me sienta mal, un poco cansado, pero con mucha fuerza para salir adelante, siempre recordando a los amigos, tantos años de vivir en Chile, 23 años, calculá los amigos que hice, es mi segunda patria. Un gran saludo a toda la gente de la U y a seguir peleándola", fue el último audio que mandó Héctor Giorgetti al whatsapp de la Corporación de ex jugadores de Universidad de Chile tranquilizando de alguna manera al golpeado grupo.

Redgol también tomó contacto directamente con el ex arquero de la U que se encuentra actualmente en Buenos Aires y respetando su condición de salud no quisimos ahondar más respecto a la enfermedad que lo aqueja y nos quedamos con los testimonios de sus compañeros que desde el primer minuto se pusieron a disposición de él para -pese a la distancia- mantenerse cerca de su persona y seguir de cerca su ansiada recuperación.

También nosotros le deseamos una pronta recuperación.