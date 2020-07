Ex Universidad de Chile cuenta una hilarante anécdota con Ronaldinho: "Casi me arrancas los huevos"

El lateral izquierdo Luciano Fabián Monzón tuvo un importante paso por Universidad de Chile entre 2016 y 2018, donde incluso ganó un título.

Antes de llegar a la U, el formado en Boca Juniors tuvo pasos por el seleccionado argentino y fue parte del plantel que ganó los Juegos Olímpicos de Beijing en 2008.

En las semifinales de dicho certamen, la Albiceleste se topó con Brasil, equipo que era liderado por Ronaldinho, al que vencieron por 3-0.

Justamente con Dinho Monzón tuvo una historia increíble, debido a que se cruzaron durante el partido y el brasileño le entró con todo, según reveló a Olé.

Ronaldinho jugando ante Argentina en las semifinales de los Juegos Olímpicos de 2008 - Getty

"Tengo una (anécdota) con Ronaldinho en un Argentina y Brasil. En una viene regalado, lo esquivo y me tira un patadón que casi me arranca los huevos. Le digo: 'La c... de tu madre, casi me arrancas los huevos´. Y me dice: 'No, toqué a bola'. Una locura", recordó el lateral zurdo.

Luciano Monzón tras salir de la U recaló en Atlético Tucumán, donde todavía es parte del plantel a sus 33 años.