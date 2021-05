DT de Ñublense sobre el buen momento de Nico Guerra: "Ha bajado tres kilos y medio, y le ha servido"

Nicolás Guerra salió de Universidad de Chile, luego de una temporada sin éxito, y ha retomado su mejor nivel en Ñublense de Chillán.

El delantero de 22 años ya acumula 3 goles en el Torneo Nacional, y su técnico, Jaime García, da a conocer las claves de su alza en el rendimiento.

"Cuando el jugador se deja trabajar, es grato para uno y es valorable. Llegó con una buena disposición y ha tenido un comienzo prometedor. Ha bajado unos tres kilos y medio", dijo García en LUN.

"No venía mal, pero quise que fuera bajando y ver cómo se sentía. Lo hizo y le ha servido. No estaba con sobrepeso. Generalmente los jugadores que no vienen jugando tienen tendencia a subir de peso", añadió.

García dice que fue importante el trabajo con un pofesional de la alientación: "Le pedí un trabajo en conjunto. No es una obligación, cada cual se tiene que cuidar como crea. Sentía que tenía que entregarse un poquito más en la parte de cuidados alimenticios. Lo ha tomado de buena forma, trabajando con nutricionaista".

Asimismo, alaba sus condiciones: "Es muy potente en los duelos, tiene gran capaidad para cubrir el balón. Lo encuentro un jugador muy fuerte, eso me ha llamado la atención, por su estatura (1,73 metros)".

"Es un jugador súper sacrificado. Le estoy recalcando todos los días que va a depender mucho de su entrega. Es muy humilde para trabajar, creo que esa es la clave de él", finalizó.