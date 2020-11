U. de Chile vs Everton | Ver EN VIVO ONLINE y en TV el debut de Dudamel contra los ruleteros de Johnny Herrera por el Campeonato Nacional

Este domingo será un día especial para los hinchas azules cuando Universidad de Chile visite en el Estadio Sausalito de Viña del Mar a Everton por la 20° fecha del Campeonato Nacional.

Duelo que será el debut oficial de Rafael Dudamel como entrenador de la U en esta segunda rueda y que se retrasó un par de semanas tras dar positivo a Covid en su llegada a Chile. El venezolano deberá cambiarle la cara a un equipo que viene de caer con polémica y hasta peleas en la cancha con Unión La Calera.

Actualmente U. de Chile está sexto y pelea no solo por clasificar a la Copa Sudamericana de 2021, sino que también sueñan con alcanzar un buen rendimiento para pelear por uno de los cupos a Copa Libertadores. Claro que al mismo tiempo no pueden perder de vista la tabla acumulada, en la que el descenso aún no puede estar 100% descartado.

Es por eso que ante Everton, otro rival que pelea por no caer en la zona de peligro, será un encuentro fundamental. Los ruleteros son 10° y presentarán en su XI titular a un viejo conocido de los azules como lo es Johnny Herrera, que se volverá a encontrar con sus excompañeros.



Día y hora: ¿Cuándo juegan Universidad de Chile vs Everton por el Campeonato Nacional?



Universidad de Chile vs Everton juegan este domingo 22 de noviembre a las 19:15 hrs.

Johnny Herrera tuvo un emotivo regreso al Nacional en el primer semestre, mientras que ahora se reencontrará con sus excompañeros pero en el Sausalito y sin público. (Foto: Agencia UNO)



Televisión: ¿En qué canal o dónde ver en vivo y quién transmite por TV Universidad de Chile vs Everton?



Universidad de Chile vs Everton será transmitido por CDF Premium y CDF HD, en los siguientes canales según tu cableoperador:



CDF Premium

VTR: 165 (SD)

DTV: 631 (SD)

ENTEL: 242 (SD)

CLARO: 190 (SD)

GTD/TELSUR: 71 (SD)

MOVISTAR: 486 (SD)

TU VES: 504 (SD)

CDF HD

VTR: 855 (HD)

DTV: 1631 (HD)

ENTEL: 243 (HD)

CLARO: 490 (HD)

GTD/TELSUR: 845 (HD)

MOVISTAR: 896 (HD)

TU VES: **NO DISPONIBLE**



Online: ¿Dónde ver en vivo por streaming y quién transmite online a Universidad de Chile vs Everton?



Si buscas un link para ver en vivo Universidad de Chile vs Everton, podrás hacerlo en la app Estadio CDF y CDF GO.