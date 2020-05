Estrechez de Corazón: La emblemática canción de Los Prisioneros y Los de Abajo cumple 30 años

Ya sin Claudio Narea en sus filas, Los Prisioneros lanzaron en 1990 el álbum Corazones, disco catalogado como uno de los más influyentes en la historia del rock chileno y que este miércoles cumple 30 años, algo que los seguidores del grupo no olvidaron e hicieron trending topic en Twitter con el HT #Corazones30años.

La canción Estrechez de Corazón fue seguramente la canción más potente y la más escuchada en las radios nacionales de la época, así que no fue extraño que Los de Abajo, barra de Universidad de Chile adaptara la melodía y la hiciera propia.

Desde 1991 que cada vez que salta el cuadro azul a la cancha, su parcialidad lo recibe con un sonoro "sale león" con la melodía del gran hit del grupo de San Miguel.

¿Cómo surge la idea de crear este verdadero himno para los hinchas de la U?

Conversamos con Rodrigo Lucero, antiguo barrista azul y creador de la adaptación. "Me gustaban mucho Los Prisioneros así que en una caminata al Estadio Monumental junto a a otros amigos comencé a cantar 'ohohoh saleeeee leoooón' y primero fue mi grupo, luego casi todos los que iban rumbo a alentar en ese superclásico, fue espectacular", relata el R, como lo conocen en el tablón.

El fanático nos cuenta cómo se adapta una canción. "Un amigo de la barra, Pablito Argentino, era un crack para sacar letras y en ese tiempo sólo había teléfono fijo, así que estábamos toda la semana pensando en qué canción ocupar, o cuál inventar y algunas resultaban y otras no", confiesa.

Consultado respecto a si tenía esa sensación de que el Sale León de Los Prisioneros iba no sólo a pegar entre los hinchas, si no que también iba a perdurar en el tiempo, Lucero aclara que "uno va a alentar a la U no más, no se piensa en eso, ahora claro que es un orgullo que luego de 28 años años se siga cantanto cada vez que el equipo salga a la cancha, además es una revindicación para el rock chileno porque siempre acá se cantó temas argentinos, así que la sensación es hermosa".