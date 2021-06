Esteban Valencia sobre las ausencias de Ángelo Henríquez y Thomás Rodríguez: "El que no esté, tendrá que seguir trabajando para cuando le toque"

Universidad de Chile dejó atrás el triunfo ante San Luis de Quillota que le dio pasajes a los octavos de final de la Copa Chile y ahora debe pensar en Fernández Vial, equipo que enfrenta este jueves en El Teniente de Rancagua.

Esteban Valencia conversó vía remoto con los medios de comunicación desde el Centro Deportivo Azul y fue consultado por la ausencia en la última citación de tres jugadores que jugaban habitualmente con Rafael Dudamel: Ángelo Henríquez, Luis Casanova y Thomás Rodríguez.

El Huevo aseguró que tiene un plantel rico en opciones y que además debe sumar a la patrulla juvenil para cumplir con el minutaje que exige el reglamento, por lo que varios están quedando afuera, pero aclara que el grupo entiende este punto.

Esteban Valencia aclaró la situación de los jugadores que no vienen siendo considerados (Agencia Uno)

"Aquí todos los jugadores han estado con una tremenda disposición. Uno tiene que hacer equipos y citaciones, en eso nos hemos ido basando. Es un problema cuando uno tiene alternativas y más con los chicos que se han sumado. Hemos tratado de generar esa linda respuesta que enfrentamos para elegir", explicó.

Respecto de Henríquez que por tercer partido no estará ni en la banca, Valencia cuenta que "Ángelo venía saliendo de unas molestias y no lo hemos querido arriesgar, queremos que se sienta con confianza. Hemos conversado con los jugadores, no queremos cometer errores y menos con la salud de los futbolistas. Cuando estén bien, ojalá tengamos la respuesta de ellos".

También tuvo palabras para Thomás Rodríguez y Luis Casanova. "Y así con Thomas o Casanova, que no han aparecido pero trabajan a la par del plantel. La respuesta ha sido positiva y los que venían con algunas lesiones tendrán que ir peleando para ponerse a la par de la exigencia de sus compañeros. Nos generará un problema pero se agradece, para buscar el mejor 11 y sustituciones. Al contrario de lo que muchos puedan pensar, no es un problema, lo vemos como una oportunidad. El que no esté, tendrá que seguir trabajando para cuando le toque", cerró.