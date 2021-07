Esteban Valencia se hace cargo del fracaso de Universidad de Chile en la Copa Chile: "Puedo poner mil excusas, no va a ser mi caso"

Luego de la inespera eliminación de Universidad de Chile en la Copa Chile ante Fernández Vial, la situación de Esteban Valencia se convirtió en compleja porque la idea de que se mantenga hasta fin de año se contrapuso con lo mostrado en el Ester Roa.

La U no sólo fue derrotada por un equipo que aún no sabe en que categoría jugará este 2021, lo mostrado en la cancha fue pobre, y aunque en el camarín azul no han hablado de fracaso, el Huevo en conversación con La Magia Azul, lo reconoce y da la cara respecto a eso.

"Uno puede poner mil excusas, no va a ser en mi caso. Lo afronto y lo asumo porque uno es el responsable. Uno intenta imponer una impronta pero no se logra de un día para otro", aseguró.

Fernández Vial dejó inesperadamente en el camino a Universidad de Chile (Agencia Uno)

Agregando que "tuvimos que modificar muchas cosas de un partido a otro y las necesidades del equipo así se daban y después esperamos las respuetas de sus jugadores y es ahí donde debemos ajustar mucho más".

Respecto a por qué mantuvo el mismo sistema que tenía Rafael Dudamel, Valencia explica que "más que un sistema u otro lo importante es que el jugador debe estar preparado para la exigencia y no a once, a todo el plantel, y ahí no hemos encontrado con que las respuestas han sido dispares y no nos permitió competir a mejor nivel".

Para el final, Esteban Valencia analiza la eliminación explicando que "nos faltó mayor capacidad desde el juego y desde lo individual para enfrentar a un rival que en el papel era menor".