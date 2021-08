Esteban Valencia recuerda el penal que no le cobraron en la Copa Libertadores 1996: "Eran otros tiempos donde la Copa se ganaba no sólo en la cancha, también en los pasillos"

Han pasado 25 años desde que Universidad de Chile cayó ante River Plate en la semifinal de la Copa Libertadores 1996 que terminaría precisamente con el equipo millonario como campeón.

El partido disputado en el Estadio Monumental quedó marcada por una jugada que ningún hincha de la U olvida: el penal del porte de una casa que le cometió Germán Burgos a Esteban Valencia.

En conversación con Redgol, el Huevo fue consultado si considera que fue un robo, como lo dijo alguna vez el ex defensor azul, Cristián Traverso.

"Viendo las imágenes por su supuesto que uno lo ve de esa forma, la decisión del trío arbitral no se percató o no lo quiso cobrar, no sé. Eran otros tiempos donde la Copa Libertadores se ganaba no sólo en la cancha, también en los pasillos", afirmó el DT.

Valencia cree que "a medida que pasa el tiempo uno se da cuenta que fue una situación muy injusta, muy perjudical para nosotros porque más allá de tener la posibilidad de tener un penal y con la condicionante de saber si se nos iba a dar o no para poder empatar ese partido en cancha de River con mucha gente y con lo que signfica jugar una semifinal de Copa Libertadores"

Agregando que "como te digo pasa el tiempo y la situación se hace más notoria, se acrecenta".

Esteban Valencia afirma que hoy no podría darse una situación tan injusta como la que vivió la U ese 1996. "Hoy no se ven ese tipo de decisiones, con el VAR por lo menos se puede revisar, se pueden analizar y fue una situación difícil de asumir, de asimilar, hicimos méritos para llegar a la final, algo nuevo, inédito para todos nosotros estar en una final y no se dio por esa situación, al menos teníamos la chance de empatar el partido", aseguró.

Para el final, el Huevo ve el vaso medio lleno. "La satisfacción es que estuvimos a la altura, que competimos, y que por pasajes fuimos superiores y creemos que la llave la perdimos en Santiago cuando ganábamos 2-1 y nos empataron al final", cerró.