El técnico de los azules no quedó contento con los "pasos prohibidos" del jugador, que está en recuperación por una lesión. Eso sí, lo quiere de vuelta pronto.

El pasado 25 de julio, cuando Universidad de Chile se medía con Curicó Unido, Pablo Aránguiz tuvo que salir de la cancha por una lesión en su tobillo. El mediocampista sufrió un esguince grado 2 que lo ha mantenido al margen desde entonces, en el mejor momento de la mano de Esteban Valencia.

Pero a tan solo días de lo ocurrido, el jugador azul se metió en una tremenda polémica luego de aparecer en un video bailando y saltando pese a estar en plena rehabilitación. La situación no cayó bien ni en los hinchas ni en el cuerpo técnico, que tuvo que tirarle la oreja.

En conferencia de prensa previa al choque con O'Higgins de este sábado, Valencia habló de lo ocurrido con Aránguiz y recalcó que, si bien no son quiénes para prohibirle cosas fuera de la cancha, sí debe cambiar el chip para evitar más problemas.

Aránguiz se llevó un reto por bailar en plena recuperación de su esguince. Foto: Agencia Uno

"Hay cosas que nosotros las podemos manejar y otras que no tanto. No nos metemos en la vida privada o los tiempos de los futbolistas fuera del club, pero sí tratamos de concientizar que no se olviden que tiene que ser jugadores las 24 horas del día, respetando sus tiempos y familias", lanzó el DT.

Para Valencia, lo ideal es recuperar a la figura azul para ser una variante. "Él, después del reintegro de la selección, lo perdimos por una lesión. Hoy estamos en proceso de que vuelva a estar en la mejor condición para que se vaya sumando a lo que tratamos de llevar con todo el grupo en general".

"Generando los diálogos propios con cada uno para que entiendan que aquí hay que mantener cierta rigurosidad en ciertas cosas. No puedo meterme en sus redes sociales, pero deben ser conscientes de que hay cosas que hay que mantener en lo privado. Y más él, que estaba con lesión", agregó el huevo.

Finalmente destacó que Aránguiz ha avanzado en su recuperación. "Valoramos que está de vuelta, se quiere sumar y haremos lo posible para que se meta en lo que está haciendo el grupo, queremos que sea un aporte para nosotros. Trabajamos para que esté en su mejor condición para tenerlo en los próximos partidos".