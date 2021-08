Fernando de Paul se perdió los últimos partidos con Universidad de Chile luego de su expulsión ante Curicó Unido. La situación obligó a Esteban Valencia a darle la confianza a Cristóbal Campos, juvenil que respondió de inmediato siendo protagonista y uno de los puntos altos en el repunte del equipo.

Pero para este domingo ante Cobresal, el elenco estudiantil tendrá de regreso al tuto en las convocatorias tras cumplir las tres fechas de castigo. Esto le abre un nuevo problema al técnico interino, que tendrá que decidir por una de sus dos figuras.

En conversación con Los Tenores de Radio ADN, Valencia abordó lo ocurrido con De Paul ante Curicó, señalando que "como se dio el partido, habíamos dado vuelta las cosas con una posible expulsión y eso se revirtió por el VAR. Ahí es donde uno trata que los jugadores sean más conscientes de las situaciones para que no perjudiquen al equipo".

Cristóbal Campos tomó el arco de la U y amenaza con no soltarlo más. Foto: Agencia Uno

El DT recalcó eso sí que hablaron con el arquero y capitán de los azules. "Se conversó, analizó y uno espera que de esto se saque experiencia. Nosotros no estamos para regalar, todo lo que se ha construido es desde el trabajo, humildad y querer sumar todos para adelante. Ojalá no se repita y se profundice el compromiso del equipo".

Fue ahí que Valencia entró de lleno en la lucha por el arco, algo que lo tiene más que feliz. "Tenemos una linda situación ahí, siempre lo veo como algo ganado el saber que hay dos arqueros. Uno con más recorrido y experiencia y un joven que se ha ido ganando un espacio de buena forma".

Pero el técnico interino recalcó que "tenemos un desafío importante, pero no olviden que más allá de lo de Fernando, que no fue lo ideal, no salió por un tema de rendimiento sino por una expulsión y su respuesta ha sido positiva. No nos olvidemos que es el capitán, eso se valora y respeta. Vamos a definir en la semana qué viene, pero más que un problema es una certeza de que la U tiene arquero para hoy y para mañana".

Finalmente abordó lo ocurrido con Pablo Aránguiz, que está en recuperación tras sufrir una lesión. "Todos saben de la lesión, que le ha demandado recuperación y nosotros queremos ponerlo en forma, porque para competir en la U no nos sirve un jugador al 50% o 60%. Cuando entren, deben estar al 100% y ahí estamos trabajando con él para las próximas convocatorias".