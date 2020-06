Esteban Valencia no se olvida de la semifinal de la Copa Libertadores 96’: “Nos sentimos perjudicados”

Aún sigue latente para los hinchas como para Esteban Valencia la llave de semifinal de Copa Libertadores 1996 ante River Plate, pues existieron polémicas durante el encuentro que pudieron cambiar la historia, siendo una de ellas el penal que no cobró el paraguayo Hugo Rodas.

En conversación con Deportes en Agricultura, Valencia recordó esa llave y mencionó que “es lo que se vive en la Copa Libertadores. Para nosotros es un recuerdo amargo, por lo que estábamos jugando y nos sentimos perjudicados”.

“Uno piensa que perdimos la linda opción de ganar en Santiago y teníamos mucha confianza de lo que se podía hacer en Argentina. Pero nunca pensamos que iba a hacer tan adverso, por la jugada. Esa Copa Libertadores fue una demostración de mucho carácter, de ahí salía el campeón de ese año y estábamos confiados en lograr el objetivo”, agregó.

El marcador global de esa llave terminó 3-2 favorable para el equipo Millonario.

“Hubo jugadas fuertes, pero tenía que ver con que nos estábamos jugando todas nuestras fichas. Teníamos la ilusión de llegar a la instancia final de la Copa Libertadores, hubo que poner pierna fuerte. Se perdió acá en Santiago, nos empataron en los últimos minutos en la ida, eso hubiese cambiado la situación jugando allá de visitante, teniendo un resultado a favor, el rival tiene la situación de ir a buscar más”, complementó.

Finalmente, se refirió al penal que pudo cambiar la historia: “acá en Santiago le hago un gol a Burgos y se me tira a los pies. Con mi velocidad pude sacármelo, él ya tenía esa jugada y cuando el Leo hace una habilitación, Burgos dijo no tengo otra que tirarse a golpearme, vean los puños de Burgos, van a la altura de las costillas, caí aparatosamente, pero por esa situación. El árbitro estaba tapado o no quiso cobrar”, dijo.

