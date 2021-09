Universidad de Chile perdió 2-1 contra Santiago Wanderers y alcanza su segunda derrota consecutiva sumando la caída en el superclásico contra Colo Colo en la fecha pasada. La historia fue parecida con el Chuncho dormido en la primera etapa para encontrar una leve mejoría en el complemento.

Tras el duelo, el entrenador Esteban Valencia reconoció el bajo rendimiento de su equipo y lamentó un nuevo primer tiempo para el olvido.

“Wanderers nos dominó, nos asfixió y nosotros no tuvimos juego de vuelta pese a los cambios que hicimos de sistema y nombres. Nos costó 45 minutos y eso lo terminamos pagando. Todos se dieron cuenta que el equipo mostró una cara distinta en el segundo tiempo, pero el rival con el resultado a favor y con la situación en la que están, era obvio que nos iban a cerrar los caminos y espacios”, dijo el Huevo.

El DT de la U agregó que “el equipo hizo el esfuerzo, pero en base a las circunstancia no nos dio para alcanzar el empate. Desde la forma, del cómo fuimos y quisimos revertir, desde el orgullo y actitud de los jugadores en el segundo tiempo, es lo que me deja una sensación positiva. Pero hay que revertir las situaciones negativas que nos pasan en primer tiempo porque después no nos alcanza. No podemos regalarle nada a nadie”.

“Nunca hemos querido dejar de ser protagonistas, hay jugadores que nos dan para eso, y siempre hacemos en análisis de lo que hacemos en cada partido. Jugar con rombo al medio nos daba resultados y modificamos, con tres arriba también nos dio resultado. Ahora el equipo debe ser capaz de retomar el nivel y su confianza”, sentenció el ex mediocampista azul.

Tras la nueva derrota, Universidad de Chile debe mentalizarse en el duelo frente a Deportes Antofagasta como local este domingo en el estadio El Teniente de Rancagua, por la vigesimocuarta fecha del Campeonato Nacional.